Le action figures dei vip italiani in AI dalla Fagnani a Belen il nuovo trend FOTO

nuovo trend social legato a ChatGpt è quello di creare versioni AI di action figures (le care vecchie 'statuine') raffiguranti personaggi famosi con le loro peculiarità e i propri tormentoni. Il sito Fab.it ha presentato una serie di 'creazioni' divertenti, anche se a volte non perfettamente corrispondenti alla realtà – specie in riferimento all'altezza – ma dotate ciascuno di accessori riconoscibilie peculiari Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fab! (@thatsfabofficial)Potete vedere come a ogni personaggio sia stata associata una frase e oggetti iconici, legati alla propria vita e carriera. L'action figure di Stefano De Martino include uno dei pacchi di Affari Tuoi e un telefono rosso. Maria De Filippi, oltre a microfono, busta di C'è posta per te da aprire o chiudere, a seconda delle circostanze, ha anche le caramelle al limone, che la conduttrice ha con sé anche per scaramanzia.

