"Via. Lecontinuano arsi in città". Inizia così il post di Francesco Emilio Borrelli, che ha segnalato l'ennesimo incidente stradale."Per questo con il consigliere Lorenzo Pascucci - prosegue il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra - continuiamo a chiedere ulteriori.

Napolitoday.it - Paura a via Petrarca, auto si ribalta: "Strisce perdonali rialzate"

Potrebbe interessarti anche:

Paura a Testaccio - studente accoltellato al collo : trasportato in ospedale d’urgenza

Borse a picco - volano gli indici della paura : livelli superiori a quelli del marzo 2020

Luca Tommassini e l’operazione al cuore : “Adesso ne ho uno nuovo - ho avuto paura”

Ne parlano su altre fonti

Paura a via Petrarca, auto si ribalta: "Strisce perdonali rialzate".

Ladri acrobati senza paura. Ora sfidano anche le telecamere - IL VIDEO.

Incidente sulla Novedratese a Mariano Comense, schianto tra due auto: paura per sei giovani.

“Non dirmi che hai paura” al cinema "Petrarca”.

Paura in casa, 97enne cade in bagno e non riesce più a muoversi. Le sue urla fanno scattare i soccorsi.

Attimi di paura al Liceo Petrarca, crolla una parte del soffitto in classe. Ferita una studentessa.