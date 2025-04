Pagelle Roma Juventus Women TOP e FLOP dopo il primo tempo

Pagelle Roma Juventus WomenI voti e i giudizi alle protagoniste del match di Serie A femminile: Pagelle Roma Juventus Women.TOP: Cantore, Kullberg, Stolen GodoFLOP: /Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Pagelle Roma Juventus Women: TOP e FLOP dopo il primo tempo Leggi su Juventusnews24.com di Mauro MunnoI voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per il campionato di Serie A femminile:I voti e i giudizi alle protagoniste del match di Serie A femminile:.TOP: Cantore, Kullberg, Stolen Godo: /Leggi sunews24.com

Potrebbe interessarti anche:

Pagelle Juventus Women Roma : Girelli tris per lo scudetto - Kullberg immensa VOTI

Pagelle Roma Juventus Women : Boattin non si adatta al nuovo ruolo - ingenuità Thomas VOTI

Pagelle Roma-Juventus 1-1 - voti e tabellino : Tudor mantiene le distanze su Ranieri

Ne parlano su altre fonti Pagelle Roma Juventus Women: i voti alle protagoniste del match. Roma Femminile-Juventus 3-1: tris giallorosso al Tre Fontane, Spugna riapre la corsa scudetto. Roma-Juventus Women, 3-1 le PAGELLE: steccano tutte, anche Cantore. Boattin, così proprio non va. Pagelle Roma Juventus Women: Boattin non si adatta al nuovo ruolo, ingenuità Thomas VOTI. Juventus-Roma 0-0, pagelle e tabellino: allo Stadium un punto tra tanti interrogativi. Milan-Roma Femminile 3-2: Cernoia ribalta le giallorosse, fallito l'aggancio all'Inter.

Segnala tuttojuve.com: TJ - ROMA-JUVENTUS WOMEN 0-1, a segno Godo - 9'- GODO!! GOL DELLA JUVE!! Tutta sola al limite dell'area di rigore, Godo lascia partire un tiro non fortissimo ma molto angolato, che Ceasar vede forse con un attimo di ritardo.

Come scrive tuttojuve.com: TJ - ROMA-JUVENTUS WOMEN 0-0 - 2'- Brighton!! Azione della Juve orchestrata da Cantore che mette una palla in mezzo che Brighton avrebbe dovuto solo spingere in rete: l'americana cicca clamorosamente la sfera ...

Riporta juventusnews24.com: Roma Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live - Roma Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per il campionato di Serie A femminile La Juventus Women di Max Canzi vuole risollevarsi e dare lo strappo defini ...