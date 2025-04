Arnautovic ancora decisivo numeri letali in questo finale con l’Inter

Arnautovic si mette alle spalle le difficoltà iniziale e risale in cattedra nel finale di stagione con l’Inter. I numeri raccontano di un attaccante in grado di rendersi ancora decisivo.RISCATTO – L’Arnautovic stanco, svogliato e anche un pizzico spaventato, è ormai solo un lontano ricordo. Marko ha riscattato la sua stagione con l’Inter in questo finale, proprio nel momento in cui il suo apporto serviva di più. Meno lucido e in forma all’inizio, quando Simone Inzaghi lo adoperava per pochissimi scampoli di partita, adesso l’austriaco è decisamente salito in cattedra dimostrando di poter incidere ancora in maniera importante. Col Cagliari, gara in cui l’allenatore nerazzurro ha deciso di schierarlo titolare per far rifiatare Marcus Thuram, sono arrivati un gol e un assist da parte di Arnautovic, insieme a un’importante prestazione di carattere. Inter-news.it - Arnautovic ancora decisivo: numeri letali in questo finale con l’Inter! Leggi su Inter-news.it Markosi mette alle spalle le difficoltà iniziale e risale in cattedra neldi stagione con. Iraccontano di un attaccante in grado di rendersi.RISCATTO – L’stanco, svogliato e anche un pizzico spaventato, è ormai solo un lontano ricordo. Marko ha riscattato la sua stagione conin, proprio nel momento in cui il suo apporto serviva di più. Meno lucido e in forma all’inizio, quando Simone Inzaghi lo adoperava per pochissimi scampoli di partita, adesso l’austriaco è decisamente salito in cattedra dimostrando di poter inciderein maniera importante. Col Cagliari, gara in cui l’allenatore nerazzurro ha deciso di schierarlo titolare per far rifiatare Marcus Thuram, sono arrivati un gol e un assist da parte di, insieme a un’importante prestazione di carattere.

