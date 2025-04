Juventusnews24.com - Scommesse Serie A (Repubblica): il gruppo Las Vegas in Nazionale, la frase di Perin e il nome di Florenzi. Emergono nuovi retroscena sulla vicenda

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24A:, con ilchiamato Lase le frasi didettagli del casoche si è abbattuto nuovamenteA (in questo caso non calcistiche ma su piattaforme illegali di poker e altre discipline). Ne scrive– ripreso anche da Calcio e Finanza -.LA RICOSTRUZIONE – «Come è possibile che innessuno gioca a poker? La generazione di ora. Solo a Call of duty ». Disse il portiere della Juventus, Mattia, che scherzando si lamentava della mancanza di compagni di poker: in realtà sbagliava perché l’Under 21 in campo fino a pochi anni fa era una riserva di giocatori di poker (e di azzardo).La situazione viene fuori tramite le analisi del telefono di Sandro Tonali, che di quelper un breve periodo aveva fatto parte.