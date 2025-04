L iniziativa Dona un uovo per un sorriso

Dona un uovo per un sorriso" l'iniziativa messa in atto da tutti i volontari dell'Associazione la Sicilia per i siciliani e Movimento del popolo siciliano. Hanno raccolto davanti ai vari supermercati di Palermo e Misilmeri tantissime uova pasquali per un mese che la popolazione ha.

