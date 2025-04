Scontri corteo ProPal sei i denunciati

ProPal nella quale è apparsa anche la scritta choc contro la premier: "Spara a Giorgia". I denunciati sono cinque uomini e una donna tra i 19 e i 30 anni. Sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale Uno risponde anche di danneggiamento e un altro di possesso di coltello a serramanico. La Procura di Milano è in attesa dell' informativa della Digos.

