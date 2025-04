Trapianto di fegato impiantato con tecnica totalmente extra anatomica salvata ragazza di 21 anni alle Molinette

Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino è stato eseguito un Trapianto di fegato eccezionale: una ragazza di 21 anni è stata salvata grazie a una tecnica totalmente extra-anatomica mai utilizzata prima, in cui il nuovo fegato è stato collegato al corpo in modo. Torinotoday.it - Trapianto di fegato impiantato con tecnica totalmente extra-anatomica: salvata ragazza di 21 anni alle Molinette Leggi su Torinotoday.it All’ospedaledella Città della Salute e della Scienza di Torino è stato eseguito undieccezionale: unadi 21è statagrazie a unamai utilizzata prima, in cui il nuovoè stato collegato al corpo in modo.

