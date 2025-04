.com - Oroscopo Maggio: Leone

Life&People.it 23 luglio – 22 agosto Marte ti spinge all’azione, mati invita a metterti in discussione,. Con il Sole e Mercurio in Toro, le luci della ribalta si spostano sul lavoro e sulle responsabilità: non basta brillare, serve costruire. La Luna Piena in Scorpione (il 12)illumina tensioni familiari o emozioni non dette — affrontale con coraggio, ma senza drammi. Il tuo stile resta regale, ma più sobrio: blazer di qualità, gioielli vintage, colori dorati ma opachi. Punta su capi che parlano di leadership silenziosa, non di ostentazione. Saturno in Ariete (dal 25) riattiva il fuoco sacro: voglia di studiare, viaggiare o cambiare direzione. La Luna Nuova in Gemelli del 27, invece, riporta l’attenzione su amici, idee e contatti freschi. Focus del mese: risplendi in ciò che fai, non solo in ciò che appari.