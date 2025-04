Russia esentata dai dazi di Trump ma non dalle conseguenze crolla il prezzo del petrolio

Russia ha osservato da spettatrice interessata il recente scoppio della guerra commerciale internazionale avente al centro la rivalità daziaria tra Cina e Stati Uniti. Mosca è stata di fatto esentata da ogni tipo di dazio "reciproco" superiore al 10% base imposto da Donald Trump a tutti i Paesi del mondo perché colpita da un duro ciclo di sanzioni che di fatto ha quasi azzerato i commerci con gli Usa. Ma non per questo risponde necessariamente al vero il post satirico messo su X dall'account ufficiale dell'ambasciata di Mosca in Kenya, che mostra la Russia osservare pacifica il combattimento figurato tra Usa, Europa e Cina sui dazi. La Russia ha un timore dalla sfida commerciale, ovvero percepisce il rischio che i dazi spingano a una tendenza depressiva l'economia globale, inaugurando una fase di persistente ribasso dei prezzi del petrolio (e in misura minore del gas naturale), principale fonte d'entrata del bilancio del Paese euroasiatico.

