Provincia e ipotesi Gafforelli il dopo Malanchini firma la rottura tra Lega e via Tasso e rilancia la politica del centro

dopo Malanchini, sarà stato l’esempio di Romano di Lombardia o, ancora, le distanze certo adesso più accentuate tra la Lega e via Tasso, sta di fatto che, alla luce di quanto accaduto nel corso del congresso comunale della città della Bassa, l’ipotesi di un uomo di centro alla guida della Provincia sempre più piede. Sì, è vero, l’appuntamento elettorale è ancora lontano, e di fatto farà da apripista alle urne anche a quelli di Caravaggio e per Treviglio, ma la politica del territorio comincia a fare quadrato e a disegnare possibili scenari. Lo stato dell’arte racconta di una dichiarazione d’intenti chiara, raccontata a microfono aperto, nel corso di un incontro, quello firmato Forza Italia, in cui il coordinatore regionale Alessandro Sorte ha lanciato la candidatura di Gianfranco Gafforelli, attuale sindaco di Romano di Lombardia come numero uno di via Tasso. Bergamonews.it - Provincia e ipotesi Gafforelli, il dopo Malanchini firma la rottura tra Lega e via Tasso e rilancia la politica del centro Leggi su Bergamonews.it Bergamo. Sarà stato il, sarà stato l’esempio di Romano di Lombardia o, ancora, le distanze certo adesso più accentuate tra lae via, sta di fatto che, alla luce di quanto accaduto nel corso del congresso comunale della città della Bassa, l’di un uomo dialla guida dellasempre più piede. Sì, è vero, l’appuntamento elettorale è ancora lontano, e di fatto farà da apripista alle urne anche a quelli di Caravaggio e per Treviglio, ma ladel territorio comincia a fare quadrato e a disegnare possibili scenari. Lo stato dell’arte racconta di una dichiarazione d’intenti chiara, raccontata a microfono aperto, nel corso di un incontro, quelloto Forza Italia, in cui il coordinatore regionale Alessandro Sorte ha lanciato la candidatura di Gianfranco, attuale sindaco di Romano di Lombardia come numero uno di via

