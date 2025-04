Metropolitanmagazine.it - Green Day cambiano (ancora una volta) il testo di un brano durante il loro live al Coachella

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Day hanno cambiato ildi Jesus Of Suburbia per fare riferimento alla guerra israelo-palestineselo show deltenutosi nella serata di ieri nel deserto californiano.Attesissimi headliner della seconda giornata del festival, Armstrong e soci hanno modificato ildi Jesus of Suburbia con un riferimento alla guerra in corso tra Israele e Palestina.l’esecuzione del, il cantante Billie Joe ha cantato: “Runnin’ away from pain, like the kids from Palestine / Tales from another broken home”. Iloriginale della canzone, tratto da “American Idiot” del 2004, era “Runnin’ away from pain when you’ve been victimised”. Lo scorso mese, il cantante ha apportato una modifica simile aldello stessomentre si esibiva in Australia, attaccando il Vice Presidente JD Vance: “Am I retarded, or am I just J.