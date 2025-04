Milano scontri alla manifestazione pro Palestina 6 denunciati

alla polizia per gli scontri di ieri nel corso della manifestazione Pro Pal a Milano: si tratta di sei cittadini italiani, cinque uomini e una donna di età compresa tra i 19 e i 30 anni, per resistenza a Pubblico Ufficiale, indagati in stato di libertà; uno degli indagati è stato denunciato anche per danneggiamento e un altro anche per il possesso di un coltello a serramanico. Nei confronti di tutti e sei i fermati è stato disposto dal Questore di Milano il Dacur (divieto di accesso alle aree urbane); a carico di tre di loro sono stati, inoltre, adottati provvedimenti di foglio di via da Milano e a uno di loro, già gravato da precedenti di polizia, è stato notificato un avviso orale. La Digos della Questura di Milano sta svolgendo ulteriori accertamenti per attribuire eventuali responsabilità circa i danneggiamenti compiuti e le scritte vergate nel corso della manifestazione. Lapresse.it - Milano, scontri alla manifestazione pro Palestina: 6 denunciati Leggi su Lapresse.it Sono sei le persone denunciate dpolizia per glidi ieri nel corso dellaPro Pal a: si tratta di sei cittadini italiani, cinque uomini e una donna di età compresa tra i 19 e i 30 anni, per resistenza a Pubblico Ufficiale, indagati in stato di libertà; uno degli indagati è stato denunciato anche per danneggiamento e un altro anche per il possesso di un coltello a serramanico. Nei confronti di tutti e sei i fermati è stato disposto dal Questore diil Dacur (divieto di accesso alle aree urbane); a carico di tre di loro sono stati, inoltre, adottati provvedimenti di foglio di via dae a uno di loro, già gravato da precedenti di polizia, è stato notificato un avviso orale. La Digos della Questura dista svolgendo ulteriori accertamenti per attribuire eventuali responsabilità circa i danneggiamenti compiuti e le scritte vergate nel corso della

