Incidente tra auto e moto 26enne ricoverato al Ruggi

Incidente stradale nella Valle dell’Irno. Ieri pomeriggio, un’auto e una moto si sono scontrate lungo la Strada Statale 88 che collega i comuni di Baronissi e Fisciano. Ad avere la peggio è stato il ragazzo di 26 anni, originario di Montoro (Avellino), che è caduto rovinosamente. Salernotoday.it - Incidente tra auto e moto: 26enne ricoverato al Ruggi Leggi su Salernotoday.it Ancora unstradale nella Valle dell’Irno. Ieri pomeriggio, un’e unasi sono scontrate lungo la Strada Statale 88 che collega i comuni di Baronissi e Fisciano. Ad avere la peggio è stato il ragazzo di 26 anni, originario di Montoro (Avellino), che è caduto rovinosamente.

