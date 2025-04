Arezzo città giungla benvenuti nella savana urbana del Rinascimento Verde

città giardino. Ormai siamo nel pieno di un esperimento botanico estremo, un progetto d'avanguardia che fonde ecologia, abbandono e lotta alla decenza urbana. Sì, perché mentre altrove si potano, si falciano e si mantengono spazi pubblici con un minimo di dignità, ad Arezzo si sperimenta: la biodiversità a 70 cm d'erba. Roba che nemmeno Attenborough riuscirebbe a commentare senza una leggera smorfia.A nulla sono valse le denunce, gli articoli, le segnalazioni multiple (perché qui, si sa, se non ripeti almeno tre volte il problema, non vali). L'erba cresce indisturbata, fiera, rigogliosa. Alcuni dicono sia incuria, ma gli illuminati sanno la verità: è una scelta ecologista.Siamo la prima città in Toscana a trasformare le aiuole in riserve naturali semi-selvagge. Il Comune non taglia, contempla.

