Chi era Franco Abruzzo il giornalista che ha formato migliaia di professionisti coi suoi libri

Franco Abruzzo è morto il 12 aprile 2025 nella sua casa di Sesto San Giovanni. Aveva 85 anni ed è stato uno dei più autorevoli e influenti giornalisti italiani, noto per il suo contributo non solo alla cronaca giudiziaria e politica, ma soprattutto alla formazione professionale nel mondo dell’informazione. I suoi manuali, in particolare “Il giornalista, la legge e l’esame di Stato” e “Guida del giornalista”, sono stati per anni testi fondamentali per l’abilitazione all’esercizio della professione giornalistica in Italia.Nato a Cosenza il 3 agosto 1939, Abruzzo ha iniziato il proprio percorso nel giornalismo lavorando per testate come Il Tempo e Il Giornale d’Italia. Il trasferimento a Milano nel 1962 segna l’inizio di una lunga carriera al quotidiano Il Giorno, dove si afferma come cronista giudiziario prima, e successivamente come caposervizio politico e alle cronache nazionali, lavorando sotto la guida di Italo Pietra, Gaetano Afeltra e Guglielmo Zucconi. Cultweb.it - Chi era Franco Abruzzo, il giornalista che ha formato migliaia di professionisti coi suoi libri? Leggi su Cultweb.it è morto il 12 aprile 2025 nella sua casa di Sesto San Giovanni. Aveva 85 anni ed è stato uno dei più autorevoli e influenti giornalisti italiani, noto per il suo contributo non solo alla cronaca giudiziaria e politica, ma soprattutto alla formazione professionale nel mondo dell’informazione. Imanuali, in particolare “Il, la legge e l’esame di Stato” e “Guida del”, sono stati per anni testi fondamentali per l’abilitazione all’esercizio della professione giornalistica in Italia.Nato a Cosenza il 3 agosto 1939,ha iniziato il proprio percorso nel giornalismo lavorando per testate come Il Tempo e Il Giornale d’Italia. Il trasferimento a Milano nel 1962 segna l’inizio di una lunga carriera al quotidiano Il Giorno, dove si afferma come cronista giudiziario prima, e successivamente come caposervizio politico e alle cronache nazionali, lavorando sotto la guida di Italo Pietra, Gaetano Afeltra e Guglielmo Zucconi.

Potrebbe interessarti anche:

E’ morto il giornalista Franco Abruzzo - aveva 85 anni

Franco Mariotti ucciso dal monossido in camper a Firenze - l'allarme della figlia che era ricoverata al Careggi

La fuga di Olivia in Abruzzo : scappa dal canile per tornare libera come era prima di essere catturata

Ne parlano su altre fonti Addio a Franco Abruzzo, storico presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia. Addio a Franco Abruzzo, giornalista rigoroso (e pioniere delle newsletter). E' morto il giornalista Franco Abruzzo, aveva 85 anni. È morto Franco Abruzzo, decano del giornalismo: “Un Longobardo del Sud tornato a casa”. Morto Franco Abruzzo, decano dei giornalisti lombardi. Sui suoi manuali hanno studiato generazioni di…. Franco Abruzzo è morto domenica 13 aprile.

Riporta virgilio.it: Morto il giornalista Franco Abruzzo autore dei manuali per l'esame dei praticanti: giornalismo in lutto - Franco Abruzzo è morto a 85 anni: giornalista di vasta carriera, presidente per anni dell'Ordine lombardo, scrisse manuali essenziali per i praticanti ...

Riporta rainews.it: Addio al giornalista Franco Abruzzo, per 18 anni presidente dell’Ordine lombardo - Franco Abruzzo era nato Cosenza nel 1939. Decide di lasciare presto la sua città per seguire la passione del giornalismo. La meta è Milano, dove si laurea in scienze politiche alla Statale.

msn.com comunica: Addio a Franco Abruzzo, storico presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia - Era nato a Cosenza nel 1939. Giornalista, ha lavorato a “Il Giorno” e a “Il Sole 24 Ore”. Sui suoi libri si sono formati generazioni di praticanti ...