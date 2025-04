Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix 2025 in DIRETTA: gruppo ancora compatto in attesa del pavé

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.13 Filippo Ganna e Tadej Pogacar nelle prime posizioni del.12.11 Attacca Samuel Leroux (TotalEnergies).12.10 45? di margine per la fuga sul.12.07 Gli otto battistrada: Kim Heiduk (INEOS-Grenadiers), Oier Lazkano (Red Bull-BORA-Hansgrohe), Markus Hoolegaard (Uno-X Mobility), Jonas Rutsch (Intermaché-Wanty), Max Walker (EF Education-Easy Post), Jasper De Buyst (Lotto), Rory Townsend (Q36.5 Pro Cycling Team), Abram Stockman (XDS Astana Team).12.05 Altri sette uomini evadono dal, c’è Edoardo Affini in questo plotoncino.12.05 Ora invece la fuga torna a guadagnare sul.12.03 Vento che spira lateralmente alla carovana: occhio a possibili ventagli, seppur di strada da percorrere ce ne siamoltissima.12.01 Gli otto attaccanti non guadagnano sul plotone, che metro dopo metro sta ricucendo il distacco.