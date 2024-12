Lettera43.it - Ed Sheeran si esibirà in Bhutan: il primo artista occidentale di sempre

Leggi su Lettera43.it

Edsi appresta a scrivere una nuova pagina di storia della sua carriera. Il 33enne di Halifax sarà infatti ildella storia a tenere un concerto in. Il 24 gennaio sipresso lo stadio Changlimithang di Thimpu, la capitale della piccola nazione asiatica da 700 mila persone in totale. «Kuzuzampola!», ha detto in un reel su Instagram il cantautore britannico, termine traducibile con “ciao” nella locale lingua dzogkha. «Ho sentito cose davvero meravigliose sul Paese». Già quasi esauriti, come conferma la Cnn, i 15 mila biglietti, disponibili a partire da soli 10 dollari. Dopo la sua esibizione a Thimpu,viaggerà anche in India e Medio Oriente. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ed(@teddysphotos)Prima del live di Ed, lo stadio ha ospitato le nozze reali del 2011Chiunque vorrà approfittare del modico prezzo per assistere al concerto di Edrecandosi indovrà però mettere in conto anche la costosa tassa di soggiorno.