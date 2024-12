Biccy.it - Donatella Versace irriconoscibile: l’incredibile trasformazione, video e foto

In questi mesi tre grandi star americane hanno stupito il pubblico con le loro trasformazioni choc gold, Christina Aguilera, Lindsay Lohan e Demi Moore in pochissimo tempo sono ringiovanite di almeno 10 anni, mantenendo però un aspetto naturale. Questo trio potrebbe essere diventato un quartetto, visto chedi recente ha lasciato i suoi follower a bocca aperta con un cambio di look impressionante.Domenica sera la famosa stilista italiana si è presentata a Londra per la premiere del musical Il Diavolo Veste Prada, invitata dal suo caro amico Elton John (che ha curato le musiche dello spettacolo).ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli e una nuova tonalità di biondo, ma soprattutto il suo viso è apparso più rilassato, donandole un aspetto decisamente ringiovanito.