Liberoquotidiano.it - "Datti na calmata": scoppia la lite Calenda-Storace da Floris, cosa è successo | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Serata di diversi scontri a Dimartedì, programma di approfondimento politico di La7 condotto da Giovanni. Prima Elisabetta Piccolotti, di AVS, contro Italo Bocchino, direttore editoriale del Secolo d'Italia, dopodiché anche Carlo, leader di Azione, contro Francesco, ex-ministro della Salute nel Berlusconi Ter. Quest'ultimo non gradisce i giudizi sul governo da parte dell'avversario politico: “Non ho parole, è come se agli americani chiedessero un giudizio sulla Carfagna e sulla Gelmini che t'hanno lasciato, la classe dirigente, gli scontri con Renzi, quello che combinavate. Bisogna essere anche prudenti quando si danno giudizi sugli altri, perché poi arrivano anche i giudizi su di voi. E non lo dico per partito preso, perché anzi perho avuto anche spiccate simpatie su posizioni coraggiose, però non è che si può dire sempre di tutto sugli altri leader politici, perché sennò diventano smargiassate.