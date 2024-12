Nuovasocieta.it - Consigli utili per ridurre il consumo medio acqua 2 persone

Spesso ci troviamo a confrontare ildicon quello del vicino, e la domanda sorge spontanea: perché spende sempre meno? Ildi, infatti, può variare sensibilmente da una casa all’altra, a seconda di numerosi fattori, come le abitudini quotidiane, l’efficienza degli elettrodomestici e persino il clima. Se il tuo vicino sembra pagare bollette più basse nonostante usi lo stesso numero di litri, potrebbe semplicemente aver adottato qualche accorgimento che fa la differenza.Ma come fare perdavvero ile, di conseguenza, la bolletta? Ecco alcune strategieda mettere in pratica.Quantasi consuma in famiglia in Italia?Ildiin Italia per una persona si attesta intorno ai 150-200 litri al giorno. Molto dipende dalle abitudini quotidiane, dal numero di elettrodomesticizzati e dal tipo di impianto idrico presente in casa.