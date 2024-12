Tvpertutti.it - Come si chiama la nuova fidanzata di Fedez: chi è, età e cosa fa nella vita

Leggi su Tvpertutti.it

Il mondo del gossip continua a ruotare attorno agli ex Ferragnez. Dopo la conferma che vedono Chiara Ferragnicon Giovanni Tronchetti Provera, ecco la notizia di unadi. Il rapper milanese è stato immortalato in compagnia di una ragazza misteriosa. Le prime immagini, diffuse dal settimanale Chi, hanno subito alimentato le voci, e il nome della giovane sembra essere Matilde Caru. Ma chi è esappiamo di lei?Matilde Caru: età e dettagli sulladiSecondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia, la ragazza siMatilde Caru, classe 2005, ed è legata a una famiglia della Milano «bene». Non è una figura nota nel mondo dello spettacolo, ma sembra che il suo profilo sia stato individuato e diffuso sui social. In un secondo momento, il sito autorevole FanPage ha poi messo insieme gli indizi: confrontando una foto condivisa sui social con gli scatti pubblicati da Chi, il portale ha ipotizzato che Matilde Caru potrebbe essere la ragazza vista con