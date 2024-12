Liberoquotidiano.it - Casa del futuro: è nata in Italia la casa che respira e che ti fa risparmiare

Leggi su Liberoquotidiano.it

Immaginate di vivere in unasituata a 1200 metri di altitudine, anche se siete in pianura e in centro città. In una abitazione immersa nella tranquillità delle montagne, dove l'aria è pura, e il costo della vita è incredibilmente basso. Come un cappuccino, a soli 2 euro al giorno. Benvenuti nelladelche proietta il concetto di abitare nel 2050, già in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione della Comunità Europea e assicura il valore immobiliare. E' il risultato del progetto “RefIT.eu”, nato dallo studio Nomos dell'architetto Stefano Baretti, iniziativa che rappresenta una pietra miliare nel campo dell'edilizia sostenibile. Si tratta del progetto pilota, primo al mondo, di applicazione del protocollo “EnerPhit Unit del Passive House Institute” per la riqualificazione di un singolo appartamento posto all'interno di un edificio esistente.