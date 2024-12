Carta identità patente e tessera sanitaria | cosa cambia da oggi con It Wallet

Leggi su Caffeinamagazine.it

Da, averea portata di mano non significa più frugare nel portafoglio, ma semplicemente sbloccare lo smartphone. “It”, il nuovo portafoglio digitale, è finalmente disponibile per tutti gli italiani, dopo una fase di sperimentazione che ha coinvolto 50mila utenti il mese scorso. Il sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti ha annunciato che il progetto è solo all’inizio: alcuni servizi digitali saranno disponibili nel 2025, ma il sistema è già operativo per diverse funzionalità.L’Italia, sorprendentemente, è tra i primi Paesi europei a implementare un sistema di portafoglio digitale, anticipando normative che arriveranno su scala continentale nei prossimi anni. La rivoluzione digitale consente già ora agli utenti di mostrare documenti ufficiali come ladirettamente dallo schermo del telefono.