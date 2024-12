Dailymilan.it - Calciomercato Milan, sorpasso del Napoli nella corsa a Patrick Dorgu? L’indiscrezione

Ilvuole acquistaregiàprossima sessione diinvernale: sfuma il suo approdo al? Le ultimeSi complica l’arrivo dial. I rossoneri infatti non sono l’unica squadra sulle tracce del calciatore danese del Lecce classe 2004. Anche Tottenham, Chelsea, West Ham e soprattutto ilhanno messo nel mirino il terzino.Una folta concorrenza in cui il club partenopeo starebbe cercando di avere la meglio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la formazione di Antonio Conte sarebbe pronta a presentare un’offerta per il giocatore giàprossima sessione di. Ovvero quella invernale che aprirà con l’avvento dell’anno nuovo.Ilprova a chiudere la trattativa per l’acquisto di