Borsa | l' Europa sale con Wall Street spread ai minimi

L'prosegue la seduta di buona lena dopo l'avvio positivo di, pronta per un nuovo record storico, il 56esimo quest'anno, dell'indice S&P 500. Milanodello 0,8%, Francoforte dello 0,9% e Parigi dello 0,5% mentre Londra è in calo dello 0,3%. I mercati continuano a salire nonostante i dati macro non entusiasmanti, con gli indici pmi dei servizi sotto le attese sia inche negli Usa, dove la creazione di nuovi posti di lavoro a novembre è stata di 146 mila unità, meno delle 150 mila attese, mentre i dati di ottobre sono stati rivisti al ribasso da 233 a 184 mila. In serata è attesa la pubblicazione del Beige Book della Fed. A spingere le Borse, che aspettano di ascoltare l'intervento del capo della Fed, Jerome Powell, stasera a New York, sono soprattutto i tecnologici (+1,8% l'indice Stoxx) e le auto (+1,2%).