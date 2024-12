Sport.quotidiano.net - Basket serie C femminile. Ok Capra Team e Hakuna Matata

Continua la lotta in vetta alla classifica traRavenna (foto) eSan Pietro in Vincoli, capoliste a punteggio pieno dopo cinque giornate. Venerdì alle 21 alla palestra Mattioli ci sarà il derby che regalerà ad una di loro la vetta solitaria. Nell’ultimo turno di campionato, ilha superato 63-44 (19-8; 36-19; 55-27) il Sunrise Rimini davanti al proprio pubblico, mentre l’ha vinto 56-43 (9-17; 21-26; 35-37) a Bologna con il Cmp Global. Il tabellino del: Pochayivska, Maioli 6, Pieraccini 15, Ronchi 4, Sampieri, Ragghianti 9, Pirazzini 9, Dasara 4, Balella 3, Calabrese 11, Shlyakhtur 2. All.: Lisoni Il tabellino dell’: Spinelli 9, Chiabotto 20, Bandini 11, Morsiani 8, Balducci 4, Giunchi 4, Porzio, Bussi, Spinaci, Migani, Moretti, Camporesi.