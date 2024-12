Sport.quotidiano.net - Basket, Eurocup: Trento al terzo stop consecutivo, vince Gran Canaria

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 3 dicembre 2024 – Terza sconfitta consecutiva inper la Dolomiti Energia Trentino che sul proprio parquet cede per 70-81 al Dreamlandnella prima giornata di ritorno del gruppo B. I bianconeri, imbattuti nel campionato italiano, lottano alla pari per venti minuti contro la compagine iberica salvo poi cedere la scena nella ripresa. Top scorer per i vincitori è Caleb Homesley autore di 15 punti mentre dall’altra parte non bastano i 17 di Ford ed i 16 di Lamb. Si allontano dunque le speranze di playoff per il roster italiano reduce dalla vittoria casalinga di domenica scorsa contro il Napoli. Lamb e Ford non bastano per avere la meglio sugli spagnoli Nelle battute iniziali Mike To bey, il migliore del match d’andata vinto dalla sua squadra per 84-81, prova immediatamente a dare l’impronta sulla sfida con un paio di giocate che valgono il 3-7.