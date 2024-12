Chiccheinformatiche.com - Asteroide 2020 xr, oggi ha sfiorato la TERRA: è passato a distanza di sicurezza

Alle 6:27 ora italiana del 4 dicembre 2024, l’XR ha effettuato un passaggio ravvicinato alla, transitando a circa 2,2 milioni di chilometri dal nostro pianeta, equivalenti a quasi sei volte lamedia che ci separa dalla Luna.xr halaScoperto il 4 dicembredal programma Pan-STARRS dell’Università delle Hawaii,XR ha un diametro stimato tra 290 e 650 metri.La NASA lo ha classificato come “potenzialmente pericoloso”, una designazione che si applica agli asteroidi con un diametro superiore a 140 metri che possono avvicinarsi all’orbita terrestre entro 7,5 milioni di chilometri.Nonostante questa classificazione, il passaggio diXR non ha rappresentato una minaccia per la, data ladimantenuta.