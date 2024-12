Lanazione.it - Arezzo, per Troise il digiuno si allunga. Amaranto senza vittoria da un mese e mezzo

L’istantanea della "Minghelli" che ricaccia indietro i giocatorial termine della partita contro l’Entella è la fotografia che sintetizza in maniera plastica il momento. L’che non sa più vincere,ndo a 6 gare la serie negativasuccessi, è una squadra che ha perso la fiducia dei suoi tifosi mentre il malumore dell’ambiente, intorno alla squadra di, cresce sempre di più. Alla freddezza della sud si aggiunge il record negativo di paganti con soli 878 spettatori che hanno acquistato il biglietto al botteghino. La settimana che porta al derby di lunedì sera a Lucca sarà trascorsa ancora in ritiro anche se, da quanto filtra, sarà una "reclusione" meno stringente. La situazione rimane delicata: chi si aspettava che il passaggio del turno in coppa Italia avrebbe acceso una scintilla è rimasto deluso.