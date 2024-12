Quifinanza.it - Anche il vetro è sempre più gren: l’industria europea investe 600 milioni per il Net Zero

dei contenitori insta compiendo significativi progressi verso l’innovazione e la decarbonizzazione. Secondo un comunicato diffuso da Asso, ogni anno vengono investiti oltre 600di euro in queste aree, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e ammodernare gli impianti produttivi. Tuttavia, per raggiungere l’ambizioso obiettivo di netentro il 2050, si stima che siano necessari ulteriori 20 miliardi di euro in spese per investimenti in conto capitale.L’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra e diventare completamente neutrali dal punto di vista delle emissioni di carbonio è considerato un traguardo alla portata del. Tuttavia, secondo Assonon può affrontare questa sfida da sola. La transizione energetica verso fonti di energia a basso contenuto di carbonio richiede un supporto significativo, soprattutto in termini di accesso a energie a basso costo.