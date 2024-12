Quotidiano.net - Allarme pesticidi: il 41% dei cibi presenta residui

Roma, 4 dicembre 2024 – Per alcuni sono un male necessario, per altri se ne fa un abuso nei processi produttivi, a discapito della salute dei consumatori finali: sono i, presenti in moltiche mangiamo, e individuati soprattutto nella frutta da un’indagine di Legambiente, realizzata in collaborazione con Alce Nero. I dati del dossier “Stopnel piatto” Il 41,3% dei campioni analizzati contiene, e la frutta è la categoria più colpita. Il 26,3% dei campioni analizzati contiene più di un residuo di fitofarmaci, con il rischio di effetti additivi e sinergici che potrebbero compromettere la salute umana, in particolare nei casi di contaminazioni multiple come quelle rilevate in frutta e verdura. Olio extravergine di oliva e vino mostrano segnali positivi, evidenziando il successo delle filiere sostenibili.