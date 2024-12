Ilfattoquotidiano.it - Alessia Pecchia lascia Amici 2024 e vince il campionati del mondo di danze latino-americane: “Un traguardo incredibile che nessuno al mondo può dire di aver raggiunto”

è campionessa deldi balli latini per la seconda volta consecutiva. Una splendida doppietta quella messa a segno dalla ballerina di Fondi, tra i protagonisti dell’edizione didi quest’anno. Era già successo nel 2023, quando, in Spagna, è riuscita a raggiungere il gradino più alto del podio della kermesse mondiale nella sezione Solo Latin femminile.Un successo bissato anche a Sarajevo quest’anno: “re per due anni di fila il titolo iridato è unchealpuòdi. Un successo che rappresenta la massima espressione di talento, dedizione e amore per la danza. Tutta l’Italia ti applaude e continua a fare il tifo per te, con l’affetto e l’orgoglio che meriti tanto”, sono i complimenti della società sportiva New Dancing Queen, dove la ballerina ha mosso i primi passi dopo gli esordi nella ginnastica ritmica.