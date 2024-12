Fanpage.it - Ad Amici Pettinelli chiama tre cantanti approvati da Cuccarini, ma la prof non si presenta: “Senza rispetto”

Leggi su Fanpage.it

Annaha convocato in studio alcunigià visionati durante i provini per proporli come possibili sostituti di Luke ad. Con lei avrebbe dovuto esserci la, che però non si èta e non ha avvertito la collega, se non con un messaggio alla produzione. La reazione die del ragazzo.