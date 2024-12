Zonawrestling.net - WWE: RAW si infiamma con il primo scontro fisico tra Seth Rollins e CM Punk

CMha aperto l’episodio di RAW della scorsa notte per sottolineare le sue prossime intenzioni.Ovviamente l’obiettivo per l’atleta di Chicago rimane sempre lo stesso, conquistare il main event di WrestleMania, che sia attraverso la vittoria della Royal Rumble e del prossimo Elimination Chamber, lui vuole essere lì ad ogni costo.non è sembrato però pensarla allo stesso modo, l’ex membro dello Shield ha infatti interrottoper poi avere un lungoverbale con lui.Tra la delusione di aver affiancato Roman Reigns nel War Games e il suo personale disprezzo pernon ha esitato e in un momento di rabbia ha spinto Phil Brooks a terra.L’ex detentore del titolo WWE per 434 giorni non ha certamente esitato e ha scelto quindi di contrattaccare, ma i due sono stati separati da Jey Uso e Sami Zayn accorsi immediatamente sul quadrato.