Virtus Bologna, in campo contro l'Alba Berlino: dove guardare la partita

, 3 dicembre 2024 - Laprova a sbloccarsi e a lasciarsi alle spalle gli amari finali delle ultime sfide e si rituffa nell’atmosfera europea ospitando allaSegafredo Arena.Mercoledì 4 dicembreM alle 20.45 la formazione di Luca Banchi è attesa dalla prima uscita casalinga nell’impianto in Fiera per una sfida da vincere per il morale e per la classifica. Dopo il periodo all’Unipol Arena, le V Nere vogliono bagnare a prima all’Arena con un successoi tedeschi, altra squadra che con lasi divide il ruolo di cenerentola di Eurolega, entrambe con un bilancio di appena 2 vittorie a fronte di 10 sconfitte subite. “arriverà aforte del recupero di giocatori importanti come Thomas ed Hermannsson, oltre al recente ingaggio di Mc Cormack, che contribuiranno a rendere il loro basket collettivo ancora più efficace – sottolinea coach Luca Banchi – Affronteremo questa sfida con umiltà e determinazione per riuscire allarne i ritmi e sfruttare al meglio l’opportunità di tornare a giocare allaSegafredo Arena,la nostra energia e la spinta emotiva dei nostri tifosi saranno decisivi”.