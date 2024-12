Videocittà Awards 2024 | cerimonia di premiazione

Leggi su Funweek.it

Il 14 dicembre il Palazzo dei Congressi di Roma sarà il palcoscenico della quarta edizione dei, il premio dedicato alle eccellenze dell’arte digitale e audiovisiva. Con la conduzione del giornalista e critico d’arte Nicolas Ballario e della content creator Momoka Banana, la serata premierà le realtà più innovative e i professionisti più talentuosi del settore, suddivisi in cinque categorie: Creators, Immersive Experience, AV Performance, Videoarte e Next. Isono organizzati da, il festival ideato da Francesco Rutelli con la direzione creativa di Francesco Dobrovich, in coproduzione con EUR SpA nell’ambito della rassegna EURCULTURE/25, e grazie allo sponsor partner Ploom.Tra i momenti clou della serata, è attesa la performance live audiovisiva “SHIRO” dei Nonotak.