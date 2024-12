Lanazione.it - Una pizzata vegana per sostenere il cortometraggio contro la violenza sulle donne

Lucca, 3 dicembre 2024 – Domani 4 dicembre alle 20 alla pizzeria In Pasti (via delle Tagliate, 120) si terrà la "vegan" perla raccolta fondi per la realizzazione deldi Simone Arrighi, "Legame materno". Il corto, scritto insieme a Lorenzo Palombo, affronta numerosi e importanti temi: la, ma anche il maltrattamento e lo sfruttamento dei bovini da latte, la vendetta, l'amore per sé stessi, la rinascita dopo un periodo buio e la bellezza dell'empatia. Ilsarà girato a febbraio interamente a Colognora di Pescaglia. La raccolta fondi servirà a coprire le spese di realizzazione del progetto, che prevede sei giorni di riprese e coinvolgerà una quindicina di persone, divisi tra cast tecnico e artistico. "Il messaggio che voglio lanciare è che esiste sempre una strada che porta alla salvezza, che chiedendo aiuto e imparando l'empatia, possiamo fare davvero tanto per noi stessi e per gli altri - spiega Arrighi, regista e sceneggiatore lucchese già vincitore di numerosi premi - Per i registi emergenti è sempre difficile reperire fondi e fare approvare i propri progetti da realizzare, le raccolte fondi sono un buon mezzo per iniziare, in attesa di un produttore che creda seriamente in loro".