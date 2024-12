Lanazione.it - "Tutti i rimedi naturali per sconfiggere i malanni stagionali"

di Maurizio Costanzo Ogni stagione porta con sé fastidi e, dalla spossatezza estiva agli acciacchi autunnali, dalle allergie primaverili alle influenze di questo periodo. Ma quali sono le erbe e gli ingredientiche abbiamo a disposizione per curarci e sentirci in forma nel corso dell’anno? La risposta è nel nuovo libro In salute tutto l’anno (BUR Rizzoli) di Ciro Vestita, il più noto fitoterapeuta italiano, medico dietologo volto di RaiUno, che dispensa consigli in tv a Linea Verde la domenica e il mercoledì a UnoMattina. In questo volume prezioso, insieme al collega Stefano Filipponi, spiega come far fronte alle patologiepiù diffuse. Dall’eucalipto al timo, dalla lavanda al ginepro, a moltissime altre. Vestita mostra le proprietà curative, indica come usarle, dispensa consigli pratici e un campionario di ricette e schede botaniche.