2anews.it - Truffe agli anziani in tutta Italia, sgominata banda a Caivano

Leggi su 2anews.it

Sono 15 le persone accusate di far parte di una vera e propriadedita allecommesse ine con sede acommesse in: è l’accusa alla base di una misura cautelare per 15 persone che i carabinieri distanno eseguendo in queste .