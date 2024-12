Ilrestodelcarlino.it - Trovata morta in bagno a 27 anni a Verona, indagato per omicidio il compagno

, 3 dicembre 2024 – E’ stata, a 27, impiccata nella doccia della sua abitazione a Caldiero in provincia di. A dare l’allarme, ai carabinieri, domenica scorsa, era stato ilquarantenne di Cristina Pugliese (questo il nome della vittima), originaria di Marina di Gioisa Ionica (Reggio Calabria) e mamma di una bambina di 5Poi il colpo di scena: ora lui èper l'della compagna. La Procura diha iscritto l'uomo nel registro degli indagati per permettere la nomina di consulenti in vista dell'autopsia. Sono state già sentite alcune persone informate sui fatti ed è stato disposto il sequestro dell'abitazione Secondo quanto aveva raccontato agli investigatori la convivente si sarebbe suicidata utilizzando il tubo flessibile della doccia.