Terzo posto per Giulio Bartalini della Ginnastica Petrarca al Test Nazionale

Arezzo, 3 dicembre 2024 –peralGiovanile. La stagioneartistica maschile è andata in archivio con una manifestazione che, ospitata dall’Accademia Interdi Milano, ha riunito le giovani promesse di tutta Italia nate a partire dal 2010 per andare a proporre un fine settimana di confronto tra tutti i diversi esercizidisciplina. Ogni partecipante si è misurato in un programma completo tra corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele, sbarra, cinghietti e trampolino, con l’obiettivo di andare a individuare i migliori da inserire nei Gruppi Nazionali Giovanili in vistastagione 2025. In questo cono d’eccezione è emerso il petrarchinodel 2012 che, accompagnato dai tecnici Jacopo Pineschi e Anna Piazza, si è messo alla prova nella categoria L4 dove ha centrato un ottimocon cui ha dimostrato carattere e preparazione tecnica.