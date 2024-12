Ilrestodelcarlino.it - Tentato omicidio a Guastalla, 41enne fermato dopo inseguimento

(Reggio Emilia), 3 dicembre 2024 - E’ stato al termine di unche è statoilmodenese accusato dell’accoltellamento dell’ex fidanzata, avvenuto ieri mattina a. Poche ore, grazie alla descrizione dell’indagato e della sua auto, i carabinieri hanno intercettato la Bmw bianca in fuga sulla Statale 12 a Maranello. Ne è nato unverso Pavullo. I carabinieri hanno bloccato l’auto con la manovra a tenaglia, in località Torre Maina,una corsa in velocità di cinque chilometri. Raggiunto all’interno del veicolo il, con evidenti tracce di sangue sui vestiti oltre che nell’autovettura, è stato immobilizzato e condotto in caserma. L’auto, gli abiti, i telefonini, così come il coltello da cucina rinvenuto a, sono stati posti sotto sequestro.