Movieplayer.it - Superman & Lois: il finale ha incluso il cameo di un personaggio DC amatissimo dai fan

Leggi su Movieplayer.it

Nella notte di ieri è andata in onda l'ultima puntata della serie dedicata all'Uomo d'Acciaio e alla sua famiglia con una sorpresasi è finalmente concluso dopo quattro epiche stagioni, e uno degli amici più fedeli dell'Uomo d'Acciaio è arrivato giusto in tempo per la fine della serie. Ovviamente, vi invitiamo a non proseguire nella lettura di questo articolo se non siete in pari con gli eventi della quarta e ultima stagione di, dato che il testo di seguito contiene pesanti spoiler suldello show della CW, che mette di fatto fine all'ampio universo condiviso dell'Arrowverse. La quarta stagione diha visto ildi Tyler Hoechlin messo alla prova come non .