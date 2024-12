Stangata in bolletta il prezzo del gas sale del 46% per i vulnerabili | quanto aumenteranno le tariffe

Lanotiziagiornale.it - Stangata in bolletta, il prezzo del gas sale del 4,6% per i vulnerabili: quanto aumenteranno le tariffe

Leggi su Lanotiziagiornale.it

ildel gas per i clienti nel servizio di tutela dellatà. Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, comunica una leggera risalita a novembre: +4,6% rispetto a ottobre. Il mese appena concluso ha visto aumentare le quotazioni all’ingrosso, con ildella sola materia prima che è pari a 45,13 euro al megawattora. Per novembre ildi riferimento del gas per il cliente tipo è stato pari a 122,15 centesimi di euro per metro cubo, in aumento appunto del 4,6% rispetto a ottobre.Gas in salita a novembre: eccocosterà in più laper iIldi riferimento è composto al 41,92% dalla spesa per la materia gas naturale, al 27,69% per le imposte e al 22,95% per i servizi di distribuzione, mentre il 5% serve alla vendita al dettaglio e meno del 2,5% agli oneri generali di sistema.