Sporting Arechi, blitz sul campo dell’Atletico Sannio

Tempo di lettura: 2 minutiLotorna alla vittoria e lo fa in grande stile, superando per 6-2 l’Atleticoin trasferta. Una prestazione convincente per le ragazze di Pellezzano, che con questa vittoria agguantano l’ottavo posto in classifica, rilanciandosi dopo la battuta d’arresto interna contro l’Albanella.Nonostante un avvio di gara poco brillante, le ragazze di mister Alfonso Gaeta hanno saputo reagire con carattere, imponendosi gradualmente sulle avversarie. L’unione del gruppo e la voglia di riscattarsi sono state decisive, insieme a una grande efficacia sotto porta che ha permesso allodi capitalizzare al meglio le occasioni create.Le reti della vittoria portano la firma di una strepitosa Francesca Amato, autrice di una tripletta, una brillante doppietta di Irma Contursi, e il primo gol stagionale per Jessica Fezza, che ha coronato una prestazione solida con una marcatura significativa.