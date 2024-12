Lanazione.it - Società, i play-out complicano l’eventuale cessione

Con la squadra che ha imboccato una brutta china, entrando di fatto in zona-out dopo la sconfitta di Pesaro e con le ultime due gare del girone di andata particolarmente complicate (Arezzo in casa e Torres in trasferta), potrebbe complicarsidella Lucchese, almeno che il Gruppo Bulgarella non decida di andare avanti fino alla fine alla stagione. Ma sotto questo aspetto non ci sono, al momento, novità, rispetto alle ultime esternazioni societarie della settimana scorsa che avevano parlato di un eventuale passaggio di mano, solo dietro un acquirente serio e solido economicamente. Si sa soltanto che eventuali trattative vengono gestite a Pisa da parte dei professionisti del Gruppo. E’ abbastanza evidente che una Lucchese invischiata nella lotta per evitare i-out, diventa molto meno "appetibile".