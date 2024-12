Thesocialpost.it - Sicilia, dirigente scolastica aggredita da uno studente: spinta a terra, arrivano i carabinieri

Ancora momenti di folli in un istituto italiano, dopo i tanti casi delle scorse settimane. Un ragazzo di 14 anni di Noto (Siracusa),di un istituto comprensivo, ha aggredito lache lo aveva convocato per discutere di alcuni atteggiamenti adottati a scuola. Secondo quanto ricostruito dai, nello specifico, losarebbe stato chiamato in presidenza per essersi reso protagonista di alcuni comportamenti molesti in classe. Leggi anche: Cos’è successo ad Edoardo Bove: la prima notte dopo il dramma, tra i compagni e i familiariLalo avrebbe rimproverato e lo, per tutta risposta, l’avrebbefacendola cadere per. La donna ha fatto ricorso alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale. Isono intervenuti dopo una segnalazione della scuola.