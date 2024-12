.com - Se la Roma sbaglia anche il nome di Dovbyk sulla maglia

Leggi su .com

La recente sconfitta dellacontro l’Atalanta per 0-2, valida per la 14ª giornata di Serie A, ha sollevato nuove critiche nei confronti della società giallorossa. Tra le curiosità che hanno catturato l’attenzione durante il match, spicca addirittura l’erroredi Artem, che riportava il“Dovbik“. Questo dettaglio è diventato un simbolo ulteriore di quella che molti tifosi vedono come una gestione societaria inadeguata, alimentando un malcontento già diffuso.L’erroree l’ironia sui socialL’errore tipograficodiha generato ironie e critiche sui social. Per molti, è sembrato il riflesso di una società che fatica a mantenere alta l’attenzione ai dettagli, un aspetto considerato emblematico dei problemi organizzativi che affliggono il club.