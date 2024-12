Ilrestodelcarlino.it - Schianto tra auto sulla Statale 16: tre feriti al ’Vandini’

Tre vetture coinvolte: una Mercedes, una Nissan Juke ed una Ford Sw. Tre i. E’ il bilancio del frontale occorso ieri, intorno alle 9,tristemente famosa16 alle porte di San Biagio, al centro della pericolosa curva del "Romano". Nella triplice collisione i conducenti, tutti e tre soli a bordo, sono stati comunque trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale M.Vandini. Oltre al 118, impegnato poi anche a Ponte Bastia, hanno raccolto l’sos la polizia municipale, intervenuta per i rilievi, e i Vigili del fuoco di Portomaggiore, che hanno messo in sicurezza la carreggiata e i veicoli, di cui due ibridi ed uno alimentato a diesel. Si tratta dell’ennesimo sinistro che avviene nell’ultimo tratto argentano della SS16. Un percorso su cui transitano a qualsiasi ora centinaia di camion e mezzi pesanti.